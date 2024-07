Gage Skidmore / Flickr Kamala Harris é apontada como possível indicação dos Democratas para substituir Joe Biden nas eleições norte-americanas





A campanha de Kamala Harris, antiga candidata a vice-presidente dos Estados Unidos, arrecadou, em apenas 24 horas, o montante de US$ 81 milhões (cerca de R$ 451 milhões). As doações ocorrem após a desistência do atual presidente do país, Joe Biden, da corrida.

Segundo o New York Times, a atual chapa democrata superou a estagnação causada pela insatisfação dos doadores com a resistência de Biden em renunciar, após o anúncio do presidente de sua desistência da corrida eleitoral na tarde do último domingo (21).

O total arrecadado pela campanha de Harris até então supera os quase U$ 53 milhões (cerca de R$ 295 milhões) arrecadados pelo ex-presidente republicano Donald Trump após ser condenado no caso criminal Stormy Daniels.

Esse valor também supera os cerca de U$ 72 milhões (R$ 401 milhões) que Biden havia conseguido no primeiro trimestre, após começar a campanha para sua reeleição em abril de 2024.





Ainda conforme o New York Times, esperam-se doações de grande porte para o partido, que devem fazer com que os valores cresçam ainda mais nos próximos dias. A apuração conta que grandes e importantes doadores da campanha democrata demonstraram entusiasmo e planos para mais doações diante da liderança de Harris da nova chapa.

