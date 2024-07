Redação GPS Kamala Harris é quem Biden apoia para assumir a disputa

Com a desistência de Joe Biden da corrida pela presidência dos Estados Unidos no domingo (21), abre-se uma nova vaga por parte dos Democratas para entrar no combate. O presidente dos EUA declarou que deseja que sua vice-presidente, Kamala Harris, assuma a disputa.

A definição do novo candidato ou candidata democrata à Casa Branca ainda deve ser definida na convenção do partido, que será realizada em agosto.

















Kamala Harris, vice-presidente dos EUA Reprodução: Flickr O governador da Califórnia, Gavin Newsom Reprodução: Flickr J. B. Pritzker, governador de Illinois Reprodução: Flickr Gretchen Whitmer, governadora do Michigan Reprodução: Instagram Elizabeth Warren, senadora por Massachussets Divulgação

Kamala Harris é a atual vice-presidente e foi senadora entre 2017 e 2021. Além disso, ela é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos.

Harris é filha de imigrantes: seu pai é jamaicano e sua mãe é indiana.

Com um perfil progressista, como senadora ela defendeu a reforma do sistema de saúde, controle estrito no acesso a armas, descriminalização da maconha, legalização do aborto, progressão de impostos para a classe alta e que imigrantes ilegais tivessem acesso à cidadania americana.

Gavin Newsom , de 56 anos, é uma figura experiente no executivo e uma influência significativa no Partido Democrata. Ele serviu como membro da Comissão de Supervisores de San Diego de 1997 a 2004, foi prefeito de São Francisco de 2004 a 2011 e ocupou o cargo de vice-governador da Califórnia de 2011 a 2019 antes de assumir como governador do estado, o mais populoso dos EUA.

Newsom é um defensor da legalização da maconha e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Jay Robert Pritzker , de 59 anos, tem sido um importante apoiador financeiro do Partido Democrata por décadas. Ele iniciou sua carreira política nos anos 1980 como assessor de senadores, mas foi apenas em 2019 que assumiu seu primeiro cargo eletivo como governador. Anteriormente, em 2008, foi vice-coordenador da campanha presidencial de Hillary Clinton.

Pritzker promulgou leis favoráveis ao aborto e à legalização de cassinos em seu estado. Ele também defende o controle de armas.

Gretchen Whitmer , aos 52 anos, é a governadora do Michigan, o décimo estado mais populoso dos EUA e um "swing state". Ela entrou para a política em 2000 como parlamentar de Michigan, seguiu como senadora estadual e assumiu o cargo de governadora em 2019, após vencer Bill Schuette e retirar os republicanos do poder no estado.

Whitmer se identifica como uma "democrata progressista" e uma negociadora habilidosa. Durante seu mandato, focou na expansão do Medicaid e no fortalecimento dos serviços de saúde para mulheres.

Elizabeth Warren , de 75 anos, é uma figura proeminente na política americana, conhecida por seu progressismo. Desde 2013, representa Massachusetts no Senado dos EUA e, junto com Bernie Sanders, é uma das vozes mais destacadas do movimento progressista no país.

Warren é defensora dos direitos trabalhistas e da ampliação do acesso à saúde. Durante a presidência de Trump, foi uma crítica contundente de suas políticas, especialmente em questões como imigração. Em 2020, foi uma das principais candidatas a vice-presidente na chapa de Joe Biden.

