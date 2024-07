Reprodução Terremoto foi sentido na cidade de São Paulo

Pelo menos uma pessoa morreu no Chile em função do terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter que sacudiu a região do deserto do Atacama, no norte do país.



Segundo a CNN chilena, um homem faleceu na cidade de Calama devido a um mal súbito enquanto ajudava a família a evacuar sua casa durante o abalo sísmico.

De acordo com o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), o terremoto teve epicentro 20 quilômetros ao sul de San Pedro de Atacama e ocorreu a uma profundidade de 166 quilômetros.

O tremor foi sentido inclusive em São Paulo , que fica na mesma latitude do Atacama.



