Moradores da cidade de São Paulo disseram que sentiram um tremor de terra na noite de quinta-feira (18). O abalo sísmico foi confirmado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que informou "leves tremores em diferentes regiões da capital paulista".

O fenômeno é reflexo do terremoto ocorrido na região norte do Chile e na Argentina na quinta-feira. A Defesa Civil confirmou a relação segundo os dados do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo).

"Os especialistas destacam ainda que os tremores sentidos na cidade de São Paulo são de baixa intensidade e apresentam mínimos riscos de danos. Até o momento, não há registro de vítimas ou ocorrências relacionadas ao evento. A Defesa Civil do Estado continua monitorando a situação", disse a Defesa Civil em nota.

Um forte terremoto de magnitude 7,3 abalou o norte do Chile por volta das 22h50 (horário de Brasília). O epicentro do sismo ocorreu na região de Antofagasta, próxima ao deserto do Atacama, perto das fronteiras com Bolívia e Argentina.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi registrado a uma profundidade de 126 km. O ponto central do abalo sísmico estava localizado a 20 km ao sul da cidade de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, a cerca de 1.630 km da capital Santiago.





Relatos em São Paulo

Internautas foram pras redes sociais relatar o tremor sentido em São Paulo.

"Todo mundo em São Paulo sentiu o terremoto também?", questionou uma usuária no X.

"Eu senti o terremoto em São Paulo. E que sensação mais horrível. Minha cabeça ficou balançando por um tempo depois", disse um terceiro deles.

No bairro da Mooca, alguns moradores de um prédio desceram do edifício e procuraram refúgio nas ruas.

Apesar de não estar posicionado sobre as bordas das placas tectônicas, o Brasil também possui abalos sísmicos, mas com características diferentes daqueles que ocorrem nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo. Vários tremores com magnitude acima de 5,0 na Escala Richter já foram registrados ao longo da história do país.

