Reprodução O epicentro do tremor aconteceu na região de Antofagasta





Um forte terremoto de magnitude 7,3 abalou o norte do Chile por volta das 22h50 (horário de Brasília) na noite desta quinta-feira (18). O epicentro do sismo ocorreu na região de Antofagasta, próxima ao deserto do Atacama, perto das fronteiras com Bolívia e Argentina.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi registrado a uma profundidade de 126 km. O ponto central do abalo sísmico estava localizado a 20 km ao sul da cidade de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, a cerca de 1.630 km da capital Santiago.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Armada do Chile descartou a possibilidade de tsunami, afirmando que "o tremor não possui as características necessárias para gerar ondas gigantes na costa do país".

O presidente do Chile, Gabriel Boric, comunicou através do X que já entrou em contato com a governadora da região e que, até o momento, "não há informações sobre danos ou pessoas feridas". Ele mencionou que equipes de socorro estão se dirigindo à área afetada "para avaliação e adoção das medidas necessárias".

Relatos indicam que o sismo foi sentido em algumas cidades brasileiras, incluindo São Paulo. Nas redes sociais, brasileiros relataram terem sentido suas casas tremerem e publicaram vídeos mostrando plantas e objetos se movendo.