Senado de la Nación Argentina Presidente Javier Milei e a vice Victoria Villarruel

A secretária-geral do governo argentino, Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei, pediu desculpas pelas declarações da vice-mandatária, Victoria Villarruel, que definiu a França como um "país colonialista".

O pedido de Karina aconteceu durante uma reunião com o embaixador da nação europeia em Buenos Aires, Romain Nadal.

O gabinete do líder ultraliberal explicou que considerou "muito importante" a ação da secretária-geral, pois os comentários de Villarruel foram "longe demais".

De acordo com alguns observadores, o gesto da irmã de Milei também foi uma forma de tentar aliviar a tensão com um país aliado na Europa.

A polêmica teve início após a vice-presidente defender os jogadores argentinos que cantaram uma música racista e transfóbica durante as celebrações do título da Copa América.

"Nenhum país colonialista nos intimidará por uma canção de torcida ou por dizermos verdades que não querem admitir. Parem de fingir indignação, hipócritas", escreveu Villarruel.

As imagens da comemoração foram gravadas pelo volante Enzo Fernández, do Chelsea, que pediu desculpas e apagou o vídeo após a repercussão. Os seus companheiros de equipe franceses em Londres reclamaram da atitude e até deram "unfollow" nas redes sociais.

A Fifa foi cobrada pela Federação Francesa de Futebol (FFF) para se posicionar sobre o caso, que será investigado pela entidade mundial. O Chelsea repudiou o ato e também vai apurar as ações do atleta argentino.

