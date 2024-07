Reprodução Repórter faz carinho em cachorro que vizinhos chamavam de 'assassino' e leva mordida ao vivo na Argentina

Um repórter de uma emissora de TV da Argentina viralizou nas redes após levar uma mordida ao vivo ao tentar acariciar Bruno, um vira-lata chamado pelos vizinhos de "assassino".

Assista ao vídeo:

O incidente aconteceu na quarta-feira (17), na cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires. Gonzalo Sorbo, da América TV, contava a história do cachorro que era cuidado pelos moradores de um bairro após ser abandonado pelos antigos donos, que o consideravam muito bravo.

"Bruno está assim agora, precisa que alguém lhe adote. Vou lhes contar a história: os vizinhos lhe salvaram a vida do cachorro, que alguns dizem que é um assassino. Veja como está...", diz ele nas imagens, aproximando a mão do cachorro. Quando ele menos espera, Bruno reage e tenta mordê-lo.

Após a repercussão do vídeo, Gonzalo brincou com a situação em suas redes sociais. Ele publicou uma foto em que simulava ter o dedo arrancado por Bruno.

O repórter segue "em contato" com Bruno, uma vez que a história mobilizou várias pessoas. Foi criada uma campanha de adoção para o vira-lata, levado para um centro de zoonoses nesta quinta-feira (18).

