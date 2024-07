Fórum Econômico Mundial/Ciaran McCrickard Javier Milei, presidente da Argentina





Julio Bitelli , embaixador do Brasil na Argentina, está em Brasília a pedido do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores). A ideia é uma consulta diplomática a respeito de Javier Milei, presidente da Argentina.

O embaixador esteve em reunião com Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, para conversar sobre animosidades entre Luiz Inácio Lula da Silva , presidente do Brasil, e Milei. Objetivo é “discutir a conjectura e como tocar a relação,” disse Bitelli à TV Globo.

O embaixador serve, parcialmente, como mediador diplomático entre governos. Então, a discussão com ministro serve para “conversar sobre temas da relação bilateral, como levar adiante da melhor maneira possível, com a atenção que merece ter. Relação dessa profundidade que a gente tem com a Argentina.”

Mercosul, Argentina e evento de direita

Milei esteve presente no Brasil em junho. Sua visita foi para participar de um evento de líderes de direita na região Sul do país. Ele não se encontrou com Lula e nem compareceu à cúpula do Mercosul que aconteceu no dia seguinte ao evento.

Há ideia que a ausência de Milei ao evento do bloco - assim como relutância em conhecer o colega presidente - tenha a ver com ele não ir de encontro com ideais de Lula e PT.

Questionado, Bitelli comentou: "Presidentes têm visões distintas. A preocupação é que isso não chegue a prejudicar a relação. Presidente Lula tem claro que a relação entre os dois países tem que continuar densa e importante como ela é, independentemente de diferenças de prioridades e visões de mundo.”

Bitelli disse que não sabe quando os dois vão se encontrar, mas que isso não deve pautar a relação entre os países: “Acontecerá quando tiver que acontecer. O importante é não deixar que a relação seja refém disso, esse não é o aspecto mais importante.”

Anteriormente, o embaixador serviu como intermediário entre Vieira, ministro brasileiro, e Diana Mondino, que tem cargo equivalente na Argentina. As relações concretas dele com políticos de ambos países fazem dele fonte de consultas.