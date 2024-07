AFP O delegado do Texas, Jackson Carpenter, usa um curativo na orelha, como o usado pelo ex-presidente dos EUA e candidato republicano à presidência em 2024, Donald Trump, após a sua tentativa de assassinato

Vários apoiadores de Donald Trump usaram um curativo na orelha direita em apoio ao republicano, que teve sua orelha atingida de raspão por um tiro no último sábado (13), em um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia.

A imagem de várias pessoas usando o curativo na orelha foi registrada no terceiro dia da Convenção do Partido Republicano, que aconteceu quarta (17) em Milwaukee.

Trump participou dos dois dias anteriores do evento, com o curativo na orelha direita à mostra. No primeiro dia, ele oficializou a escolha do senador J.D. Vance como o seu vice na disputa eleitoral.

A expectativa é que ele faça um discurso nesta quinta-feira (18), que marca o encerramento do evento.

Saiba mais sobre o atentado contra Trump

