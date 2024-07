Reprodução/X Senador se tornou um dos maiores aliados de Trump





O senador J.D. Vance, conhecido por seu livro "Hillbilly Elegy", agora entrou em um novo capítulo de sua trajetória política. O autor e ex-investidor de capital de risco foi selecionado pelo ex-presidente Donald Trump como seu companheiro de chapa para as eleições presidenciais de 2024, pelo Partido Republicano.

Vance, nascido em 1984, ganhou notoriedade com seu livro de memórias lançado em 2016, no qual falou sobre as famílias de classe trabalhadora no Rust Belt americano.

A obra foi aclamada por um grupo de militantes conservadores, que classificou o livro como “honesto por ser uma análise profunda das questões sociais e econômicas que afetam essas comunidades”.

Formado em direito pela Yale Law School, ele tem experiência como advogado e trabalhou no setor de investimentos antes de se dedicar à escrita e à política.

J.D. Vance é visto como uma figura polêmica e que possui resistência de eleitores mais progressistas. Ele já se manifestou contra a Defesa do Matrimônio, afirmando que o casamento é “entre homem e mulher”. No entanto, o vice de Trump ressaltou que não enxerga o tema como importante.

Ele também se coloca “pró-vida”, ou seja, contra o aborto. O senador comentou que cada estado deve legislar sobre o tema, porém, demonstrou apoio a uma proibição nacional de até 15 semanas, e defende que mulheres grávidas por causa de estupro devem seguir com a gestação, pois “dois erros não fazem um acerto”.

Na área econômica, segue os princípios e valores do Partido Republicano, defendendo a liberdade individual e menor intervenção do governo na economia local. No entanto, é um dos defensores de taxas altas contra produtos da China.

Quando o tema é política internacional, o senador se manifestou contrário os Estados Unidos enviarem dinheiro à Ucrânia na guerra contra a Rússia, mas é favorável que o país financie Israel no conflito contra o grupo terrorista Hamas.





Aliado de Donald Trump

J.D Vance foi um dos maiores oposicionistas de Donald Trump nas primárias de 2016. Mas, após a vitória do bilionário, se transformou em um grande apoiador e aliado do ex-presidente.

Ele foi escolhido nesta segunda-feira (15) para ser vice da chapa de Trump, que concorrerá ao cargo de presidente dos Estados Unidos novamente, possivelmente tendo como concorrente Joe Biden.

