Reprodução Trump foi atingido na orelha por tiro disparado por jovem de 20 anos

O inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (17) a abertura de uma investigação sobre a atuação do Serviço Secreto durante a tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump.



A informação foi revelada pela Associated Press, citando uma publicação divulgada pelo gabinete do inspetor-geral.

O inquérito foi aberto para "avaliar o processo do Serviço Secreto dos Estados Unidos para assegurar o evento de campanha do ex-presidente Trump em 13 de julho de 2024".

Esta é, portanto, uma investigação diferente da independente ordenada pelo presidente americano, Joe Biden, sobre a ofensiva deflagrada pelo atirador Thomas Matthew Crooks , jovem de 20 anos morto após abrir fogo no comício eleitoral na Pensilvânia.



O atentado contra Trump durante o evento, no último sábado (13), abriu uma crise no Serviço Secreto dos Estados Unidos, tendo em vista que o FBI apura a responsabilidade e eventuais falhas de segurança dos agentes, cuja função é proteger os presidentes e ex-presidentes.