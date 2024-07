Reprodução Kimberly Cheatle

A diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, assumiu a responsabilidade pelo órgão não ter impedido o atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump no último sábado (13) durante um comício no estado da Pensilvânia. Apesar disso, ela afirmou que não vai renunciar ao cargo.

"Eu assumo a responsabilidade. Sou a diretora do Serviço Secreto e tenho que garantir que conduziremos uma investigação e que daremos recursos ao nosso pessoal quando necessário, disse Cheatle em entrevista à "ABC News".

A diretora condenou veementemente a tentativa de assassinato contra o ex-presidente, agora candidato oficial do Partido Republicano à presidência, classificando o ato como completamente inaceitável. Ela afirmou que é sua responsabilidade investigar o ocorrido e assegurar que tais eventos não se repitam.

Em comunicado, ela afirmou ainda que o Serviço Secreto está trabalhando com agências federais, estaduais e locais na investigação do atentado e que ela participará "totalmente" da investigação independente.

Sobre o momento do ataque, ela diz que as autoridades locais estavam encarregadas de proteger o prédio fora do perímetro. Cheatle confirmou, ainda, que a polícia local estava dentro do prédio enquanto o atirador estava no telhado .

A chefe do Serviço Secreto dos EUA disse que reforçou a segurança de Trump em junho e que, após o ataque de sábado, realizou "mudanças" para garantir sua proteção a partir de agora e no restante da campanha para as eleições presidenciais de novembro.

Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.