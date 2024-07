Rebecca DROKE O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump foi retirado do comício por agentes do Serviço Secreto de comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024, após uma tentativa de assassinato

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano nas eleições deste ano dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu a primeira entrevista de imprensa após a tentativa de atentado no último sábado (13). A caminho da convenção republicana que começa nesta segunda-feira (15) em Milwaukee, no estado Wisconsin, ele falou que "não deveria estar aqui, eu deveria estar morto".



'É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça', comentou Trump, completando: 'Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto', disse Trump aos repórteres do The Washington Examiner e do New York Post.

Segundo Trump, o discurso para a convenção de hoje, em que ele deve ser definido como o candidato do Partido Republicano, foi completamente alterado após levar um tiro. O ex-mandatário afirmou que agora será mais 'unificador'



"Quero tentar unir nosso país, mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas. Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás", afirmou o ex-presidente dos EUA.

O que aconteceu?

O tiroteio ocorreu na tarde de sábado (13) em Butler, Pensilvânia. Jornalistas no local relataram que ouviram “uma série de fortes explosões ou estrondos” antes que agentes do Serviço Secreto corressem em direção a Trump. O atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparou vários tiros de uma “posição elevada”, do telhado de um prédio, antes de ser morto pelas equipes de segurança.



Vídeos mostram Trump sendo rapidamente levado embora por agentes, com sangue no rosto. Os participantes do comício descreveram a situação como “pandemônio”, com confusão generalizada. Alguns pensaram que os sons eram fogos de artifício, enquanto outros viram pessoas sendo atingidas por tiros.



De acordo com o porta-voz de Trump, Steven Cheung, o republicano está bem.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, comunicou Cheung.

Nas redes sociais, Trump disse que foi atingido por uma bala na “parte superior da orelha direita”. Trump relatou que “soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele”. Ele também prestou condolências às famílias da vítima fatal e dos feridos.

