Reprodução: Arquivo pessoal Picada de aranha deixou panturrila roxa

Um turista de São Paulo morreu ao ser picado por uma aranha-marrom em Morro de São Paulo, na cidade baiana de Cairu, na noite de terça-feira (9). A vítima faleceu na madrugada de domingo (14). Um amigo que acompanhava o viajante responsabiliza o restaurante onde ocorreu a picada pela morte.

Segundo o BNews, o turista estava acompanhado por outras seis pessoas no local. O grupo até alugou uma lancha para um passeio marítimo. Após algumas horas no mar, eles decidiram jantar em um restaurante próximo, o Sambass Café, localizado na Segunda Praia.

No dia seguinte, o turista começou a se queixar de mal-estar. Seus amigos logo o levaram a uma unidade de saúde local. Ele precisou ser transferido para dois hospitais, primeiro para um em Valença e depois para Santo Antônio. Foi lá que descobriram que ele havia sido picado por uma aranha-marrom.

A vítima foi picada na panturrilha e ficou com a pele bastante escura na área afetada. O homem teve que ser entubado, mas faleceu. O corpo permanece na cidade aguardando o traslado para São Paulo.

Um amigo do turista afirmou ao BNews que a fatalidade é culpa do restaurante Sambass Café. Ele alega que o estabelecimento possui sofás feitos de vime que abrigam esse tipo de aranha.

"Foi nesse sofázinho de vime, cara. Já até falei para o cara tirar isso. Isso aí é casulo delas [aranhas]. Ele sentou no sofázinho e eu sentei em uma cadeira à parte", disse o amigo.

O restaurante rebate e diz que é feita uma dedetização no local uma vez por mês.



“Nunca aconteceu em 20 anos, não tivemos nenhuma notícia dessa, nenhum cliente veio até nós, ninguém procurou a gente, ninguém pediu ajuda”, declarou o restaurante ao BNews, acrescentando que irá verificar as câmeras de segurança para entender a situação.

O que dizem as autoridades?

Em nota, a prefeitura de Cairu informou que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), foi acionado para investigar o caso.

A gestão municipal disse ainda que há o soro antiaracnídico na sede da regional de Saúde, em Gandu, e nas unidades hospitalares de referência, para onde o paciente foi transferido.

"Após avaliação inicial, o paciente foi encaminhado para a Santa Casa de Valença, o único hospital de maior complexidade na região. Posteriormente, foi transferido para o Instituto do Coração (Incar) em Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu internado por alguns dias. Infelizmente, o paciente veio a óbito", disse a nota.



A secretária de Saúde do Município de Cairu, Janine Fonseca, lamentou o ocorrido e afirmou que os protocolos serão rigorosamente seguidos.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança e a saúde da nossa população e dos visitantes. Continuaremos a seguir rigorosamente todos os protocolos estabelecidos e a trabalhar em conjunto com todas as autoridades competentes para esclarecer este incidente", afirmou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.