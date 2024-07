Reprodução/redes sociais O escorregador de evacuação do avião fosse acionado

Uma mulher provocou o esvaziamento de um voo após confundir a porta do banheiro do avião com a saída de emergência. O caso aconteceu na última quinta-feira (4), em uma viagem realizada pela empresa Air China da cidade de Quzhou para Chengdu. As informações são do jornal South China Morning Post.

Assim que a mulher abriu a saída de emergência, o escorregador de evacuação do avião foi acionado e o voo foi esvaziado. Em seguida, a empresa cancelou o voo e encaminhou os passageiros afetados para um hotel, além de ter concedido uma indenização de 400 yuans (cerca de R$ 300).

A passageira que causou o tumulto também foi transferida para um hotel. Ela foi interrogada pela polícia e afirmou que abriu a porta de emergência pensando que se tratava do banheiro.

Um dos passageiros que estava no voo afirmou ao jornal Chongqing Morning Post que a mulher abriu a porta de forma silenciosa e, por isso, ninguém percebeu.

"Quando o escorregador de evacuação saiu, até os comissários de bordo ficaram assustados. A passageira estava em lágrimas quando ouviu que precisaria pagar pelos danos", contou.

A abertura não autorizada da saída de emergência de aviões é ilegal na China e pode gerar multas e detenção administrativa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp