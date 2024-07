Reprodução/redes sociais Homem morre após ser sugado por turbina de avião

Um mecânico morreu após ser engolido pela turbina de um avião no aeroporto de Chabahar Konarak, no Irã, na última quarta-feira (3), enquanto tentava recuperar uma ferramenta.

Segundo informações do Daily Star, a vítima foi identificada como Abolfazl Amiri, QUE realizava uma manutenção de rotina no Boeing 737-500 da Varesh Airline.

A equipe estava fazendo um teste, e para isso o motor foi ligado com as abas da tampa abertas. Abolfazl havia esquecido uma ferramenta e, quando voltou para a área de segurança da operação para buscá-la, foi sugado pelo motor, que explodiu em seguida.

Bombeiros que trabalhavam no terminal responderam rapidamente à emergência e recuperaram os restos mortais de Abolfazl. A autoridade de aviação do Irã instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

