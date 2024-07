Reprodução/Instagram Homenagem a menino de 3 anos que se tornou doador de órgãos nos EUA

Uma homenagem emocionante feita pelo Hospital Infantil Levine , da Carolina do Norte , nos Estados Unidos , repercutiu mundialmente. Funcionários da unidade de saúde fizeram uma "caminhada de honra" para prestigiar o menino Parker Vázques, de 3 anos, que morreu em um acidente de carro e se tornou doador de órgãos.

Nas redes sociais, o Hospital Infantil Levine compartilhou o momento em que dezenas de funcionários fazem um corredor enquanto o corpo do pequeno Parker é levado em uma maca até a sala de cirurgia, onde foi realizado os procedimentos para a doação de órgãos. Assista abaixo .

Fã do Homem-Aranha, o garoto foi até a sala com o traje do super-herói da Marvel. A mãe do menino, Angela Vázquez, o acompanhou deitada na maca até o momento de despedida, levando enfermeiros e médicos às lágrimas. O pai da criança, Philip Vázques, também estava presente.

"Sabendo o quanto Parker, de três anos, adorava compartilhar, sua família tomou a decisão mais altruísta de doar seus órgãos para dar vida a outras pessoas. Parker se tornou o milagre de alguém e será para sempre um herói, como seu super-herói favorito, o Homem-Aranha", afirmou o hospital, na legenda da publicação.



O acidente que vitimou Parker aconteceu em 19 de maio. Na ocasião, o menino estava com a mãe e os irmãos no carro quando foi atingido por outro veículo. O garoto teve ferimentos graves, foi levado para a emergência e passou por diversas cirurgias, mas não resistiu. Os outros membros da família tiveram ferimentos leves.

Assista ao momento abaixo:

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.