O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira (8) a seu primeiro-ministro Gabriel Attal que continue no cargo "no momento" para "garantir a estabilidade" da França, após as eleições legislativas e a menos de três semanas dos Jogos Olímpicos, anunciou a presidência.

Após a vitória da oposição de esquerda em eleições muito disputadas, Attal se reuniu nesta segunda-feira com Macron para apresentar sua renúncia e o presidente "o agradeceu" por liderar a aliança de centro-direita nas eleições, acrescenta um comunicado.

Eleições na França

Os partidos políticos iniciam nesta segunda-feira (8) as negociações complexas na França para nomear um novo governo, depois que a esquerda surpreendeu e derrotou a extrema direita nas eleições legislativas, mas sem conquistar a maioria absoluta.

O presidente francês, Emmanuel Macron, provocou um terremoto político no país ao antecipar as legislativas após a vitória da extrema direita nas eleições europeias de 9 de junho, com o objetivo declarado de pedir um "esclarecimento político" aos eleitores.

Os franceses responderam e estabeleceram uma nova relação de forças entre os três blocos que saíram das urnas nas eleições de 2022: esquerda, centro-direita e extrema direita. Porém, nenhum conquistou a maioria absoluta de 289 deputados.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) conseguiu quase 180 cadeiras na Assembleia Nacional, seguida pela aliança centro-direita Juntos (quase 160), de Macron, e do partido de ultradireita Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados (mais de 140).

