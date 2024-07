Reprodução/Instagram Marcelo Delvaux desapareceu no Coropuna, no Peru

O montanhista brasileiro Marcelo Motta Delvaux morreu após cair em uma rachadura no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru. As buscas foram encerradas neste domingo (7), segundo informações de familiares.

"Não tem como entrar na greta pela profundidade e instabilidade do lugar. Infelizmente não há chance dele estar vivo. Já se vão 7 dias caído ali", disse a irmã Patrícia Delvaux.

Marcelo era natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e estava desaparecido desde o dia 30 de junho. Ele era considerado um dos profissionais mais experientes da área na América Latina.

Buscas

As buscas por Marcelo começaram em 4 de julho e foram realizadas pela Polícia de Arequipa, cidade onde o monte está localizado. Além da corporação, uma equipe de guias profissionais contratadas por familiares do montanhista.

A equipe de busca conseguiu rastrear o percurso de Marcelo via sinal do GPS. No dia 30, ele chegou ao topo do Coropuna Oeste, por volta das 15h. Ele começou a descer pouco depois, mas o sinal foi interrompido e não se moveu mais quando ele se aproximou dos 6.300 metros.

O amigo e também montanhista Pedro Hauck disse ao portal g1 que Marcelo não enviou nenhum aviso e também não apertou o botão de SOS.

"Ele tentou fazer uma rota diferente pelo oeste, que atravessa a geleira. Chegou no dia 25 e, no mesmo dia, caminhou, montou um acampamento, onde permaneceu por mais 2 dias, e fez poucos deslocamentos", contou.

