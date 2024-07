Andrew Caballero-Reynolds O ex-presidente dos EUA e candidato presidencial republicano Donald Trump no primeiro debate presidencial das eleições de 2024 nos estúdios da CNN em Atlanta, Geórgia, em 27 de junho de 2024

Em um vídeo vazado obtido pelo jornal The Daily Beast (Veja abaixo), o ex-presidente Donald Trump criticou o desempenho do presidente Joe Biden no recente debate presidencial, chegando a chamá-lo de um "monte de porcaria quebrado" e insinuando que Biden possa estar considerando desistir da corrida.

Sentado em um carrinho de golfe, Trump afirmou: "Ele simplesmente desistiu, sabe—ele está desistindo da corrida. Eu o tirei do jogo—isso significa que temos Kamala."

O vídeo, cujo horário exato e localização ainda não são claros, captura Trump também elogiando o presidente chinês Xi Jinping, descrevendo-o como "um homem feroz, muito durão" que ele acredita que Biden teria dificuldades em enfrentar.

Trump então se voltou para seu próprio desempenho no debate, perguntando à pessoa por trás da câmera sua opinião. Ao ouvir elogios como "fantástico" e "incrível", Trump comentou de forma desdenhosa: "Olhe para aquele velho monte de porcaria quebrado."

Referindo-se a Biden, Trump comentou: "É um sujeito ruim", antes de afirmar que Kamala Harris seria uma adversária mais formidável. "Acho que ela vai ser melhor", acrescentou, criticando Harris como "tão ruim" e "patética".

Continuando seu comentário sobre Biden, Trump expressou dúvidas sobre a capacidade dele de lidar com líderes internacionais como Vladimir Putin e o presidente chinês. "Você consegue imaginar aquele cara lidando com Putin? E o presidente da China—que é uma pessoa feroz", questionou Trump retoricamente.

Antes de concluir o vídeo, Trump reiterou sua crença de que Biden pode estar à beira de desistir da corrida, incentivando seus apoiadores a continuar pressionando-o.

Vai desistir?

Procurado para comentar, o porta-voz da campanha de Trump, Stephen Cheung, direcionou as perguntas para uma declaração anterior que abordava o que a campanha descreveu como o "colapso total" do Partido Democrata.

Enquanto isso, a campanha de Biden respondeu mais tarde, rejeitando as afirmações de Trump e acusando-o de desviar a atenção de questões mais urgentes.

"Não, Donald", dizia a declaração da campanha de Biden. "O que é ruim é tirar os direitos das mulheres, o que é ruim é perder uma eleição e incentivar uma multidão violenta a atacar o Capitólio", continuava, lançando uma resposta detalhada às críticas e ações passadas de Trump.

Apesar dos rumores e especulações, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o presidente Biden não tem intenção de renunciar, mesmo enquanto as discussões internas refletem preocupações sobre a trajetória de sua campanha.

As consequências do debate da semana passada intensificaram a escrutínio sobre a candidatura de Biden, com pesquisas indicando um ceticismo crescente sobre sua capacidade de derrotar Trump em novembro. À medida que a eleição se aproxima, a dinâmica da corrida permanece incerta em meio a tensões crescentes entre os dois campos políticos.

Veja

“Detonei aquele defeituoso e velho amontoado de porcaria”, diz Donald Trump sobre Joe Biden, em relação ao debate de 27/6.



Segundo Trump, Biden “está desistindo” e enfrentar sua vice, Kamala Harris, será até “melhor”, porque ela é “patética”.



Leia matéria:… pic.twitter.com/gkgfBbzGZ2 — O Antagonista (@o_antagonista) July 4, 2024