MANDEL NGAN O presidente dos EUA, Joe Biden, durante coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, em 23 de maio de 2024





Após receber vários ataques do republicano Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (31) que "ninguém está acima da lei".

"Trump foi considerado culpado em todas as 34 acusações e agora pode recorrer como todos os outros. Ele ameaça a democracia e põe em questão o nosso sistema de justiça", disse Biden.

“Agora ele terá a oportunidade, como deveria, de apelar dessa decisão, assim como todo mundo tem essa oportunidade. É assim que funciona o sistema de justiça americano”, acrescentou.

Na opinião do presidente dos EUA, Trump está sendo "imprudente" e perigoso" ao questionar o veredito do júri e também o sistema criminal do país.

“Nosso sistema de justiça resiste há quase 250 anos e é realmente a pedra angular da América, deveria ser respeitado. Nunca devemos permitir que ninguém o destrua”, completou.

Joe Biden ressaltou que os integrantes do júri que decidiram pela condenação de Trump são "pessoas comuns", que se basearam nas provas apresentadas pela acusação.



Ele ainda lembrou que Donald Trump foi representado por advogados para apresentarem sua defesa.



Trump e Joe Biden devem ser adversários na corrida presidencial dos Estados Unidos, que ocorrerá em novembro deste ano.



Pesquisas eleitorais mostram um país polarizado, já que o atual e ex-presidente se encontram empatados técnicamente.



Em 2020, a disputa foi muito apertada e terminou com a vitória do representante do Partido Democrata.



