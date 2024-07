JIM WATSON Joe Biden vem sendo pressionado para desistir da candidatura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que cometeu um "erro" no debate contra seu antecessor, Donald Trump , na semana passada, marcado por um desempenho que potencializou os questionamentos sobre a viabilidade de sua candidatura à reeleição.



"Tive uma noite ruim, e o fato é que eu estraguei tudo, cometi um erro", afirmou o mandatário em entrevista a uma rádio de Milwaukee, no Wisconsin, um dos estados-chave para as eleições de novembro.

Biden e a Casa Branca vêm tentando emplacar a narrativa de que o presidente estaria cansado por conta do excesso de viagens, por isso se mostrou hesitante, confuso e até com problemas para falar durante o debate com Trump.

"Foram 90 minutos no palco, mas olhem para o que eu fiz em três anos e meio", acrescentou o democrata, que tenta reverter os danos à sua candidatura e conter a pressão por uma possível desistência .

O desempenho de Biden no debate deflagrou uma onda de rumores sobre quem poderia substituí-lo , incluindo a vice-presidente Kamala Harris e os governadores Gavin Newsom (Califórnia) e Gretchen Whitmer (Michigan).

Em sinal de apoio ao presidente, todos os governadores democratas participaram de um encontro organizado pela Casa Branca na noite de quarta-feira (3), incluindo Newsom e Whitmer.

"Todos nós estamos ao lado de Joe Biden e queremos vencer em novembro", disse o governador de Minnesota, Tim Walz.



"O presidente nos garantiu que está na disputa para ganhar", reforçou a governadora de Nova York, Kathy Hochul.