Reprodução/CNN Biden e Trump não apertaram as mãos ao se dirigirem aos seus pódios.

No debate presidencial nos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump , na noite de quinta-feira (27), foram abordados temas polêmicos como aborto , imigração e as guerras. O clima foi tenso, a ponto dos candidatos nem se cumprimentarem quando chegaram aos pódios.



Joe Biden teve dificuldade para conter a ofensiva contundente de Donald Trump enquanto os dois trocavam insultos pessoais no acalorado primeiro debate de uma corrida presidencial extremamente acirrada.

Trump atacou seu sucessor, chamando-o de fracasso na economia e no cenário mundial. Biden tentou revidar, mas sua retórica foi hesitante enquanto ele falava rapidamente com uma voz suave e titubeante, tropeçando nas palavras várias vezes.



Aborto

Se eleito, Trump diz que não proibirá o acesso a medicamentos para aborto. O republicano disse ainda que concorda com a decisão da Suprema Corte do país, proferida recentemente, sobre pílula abortiva, que permite que os medicamentos sejam enviadas aos pacientes sem consulta médica presencial.

" Eu acho que casos como estupro, incesto e perigo para a vida da mãe precisa ser respeitado [a questão da decisão de abortar]. Algumas pessoas acreditam que não, mas você precisa seguir o seu coração ", disse Donald Trump.

Biden declarou que apoia a lei federal sobre o aborto. Segundo o atual presidente, essa é uma questão entre o médico e a mulher.

" Políticos não podem tomar decisão sobre o corpo da mulher. É ridículo isso. É um médico que tem que tomar a decisão sobre a saúde da mulher, com ela ", afirmou o democrata.

Imigração

Joe Biden afirmou que aumentou o número de agentes na proteção das fronteiras. O presidente disse ainda que o republicano separou filhos dos pais, colocando-os em "jaulas", durante seu mandato.



Trump rebateu dizendo que os EUA tinham a fronteira "mais segura na história do país" quando ele era presidente. O republicano acusou Biden de abri-la "para pessoas que vieram de prisões, de hospitais psiquiátricos e terroristas de todo o mundo, como uma enxurrada".





Performance de Biden

Biden, que segundo relatos estava resfriado, atacou Trump com linhas claramente ensaiadas ao tentar lembrar aos milhões de telespectadores que Trump seria o primeiro condenado a ocupar a Casa Branca.

"Pense em todas as penalidades civis que você tem. Quantos bilhões de dólares você deve em penalidades civis por molestar uma mulher em público?", questionou Biden, "por ter relações sexuais com uma estrela pornô na noite em que sua esposa estava grávida?"

"Você tem a moral de um gato de rua", acrescentou o democrata.

Trump, um veterano de comícios e reality shows, falou alto enquanto passava rapidamente por uma longa lista de queixas sobre o histórico de Biden.

"É uma vergonha o que aconteceu com nosso país nos últimos quatro anos", disse Trump. "Eu sou amigo de muitas pessoas. Elas não podem acreditar no que aconteceu com os Estados Unidos da América. Nós não somos mais respeitados."

Trump tentou capitalizar na fala tropeçante de Biden, dizendo em um momento: "Eu realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Acho que ele também não sabe o que disse."

Kate Bedingfield, ex-diretora de comunicações de Biden, reconheceu que "foi uma performance de debate realmente decepcionante" do presidente.

"Não acho que haja outra maneira de encarar isso", disse ela à CNN após o debate.

Economia

Biden atacou Trump imediatamente quando foi questionado sobre a persistente inflação, dizendo que herdou uma economia em "queda livre".

Trump disse que liderou "a maior economia da história do nosso país".

"Nunca fizemos tão bem. Todos estavam maravilhados, outros países estavam nos copiando", disse ele.

Biden rebateu: "Bem, veja, a maior economia do mundo? Ele é o único que pensa isso."

Em um dos ataques mais pessoais, Biden citou relatos de que Trump descreveu soldados que morreram no desembarque na Normandia como "trouxas" e mencionou seu próprio filho Beau, que serviu no Iraque e mais tarde morreu de câncer.

"Meu filho não era um perdedor, não era um trouxa. Você é o trouxa. Você é o perdedor", acusou Biden.

Trump negou as declarações e repetidamente acusou Biden de não ser coerente.

Desacordo sobre cenário mundial

No cenário mundial, Trump acusou Biden - que enfrenta uma reação de parte de sua base democrata por seu apoio a Israel - de não ajudar Israel a "terminar o trabalho" contra o Hamas.

"Ele não quer fazer isso. Ele se tornou como um palestino - mas eles não gostam dele porque ele é um palestino muito ruim, ele é fraco", disse Trump.

O republicano descreveu a retirada de Biden do Afeganistão como "o momento mais embaraçoso da história do nosso país" e disse que isso encorajou a Rússia a invadir a Ucrânia.

Biden, no entanto, observou que ele foi o primeiro presidente recente a não colocar soldados americanos em risco no exterior.

"É dinheiro demais. Acho que nunca houve nada assim antes. Toda vez que o Zelensky [presidente ucraniano] vem aqui, ele sai daqui com US$ 16 milhões. É o melhor vendedor do mundo e eu nem estou batendo nele, nem nada. Eu já teria acertado o acordo entre Putin e Zelensky ", afirmou Trump em crítica ao Biden por ter dado mais de US$ 200 bilhões à Ucrânia.



Biden rebateu dizendo que o republicano é um "criminoso de guerra".

"Matou milhares de pessoas. E uma coisa ficou clara: ele quer restabelecer parte do império soviético", destacou o presidente.

" Ele não quer só parte da Ucrânia, ele quer a Ucrânia por completo. Você acha que ele vai parar quando tomar a Ucrânia? O que vai acontecer com a Polônia e com outros países? Se ele ganhar a guerra, você vai ver o que ele vai fazer ", disse Joe Biden.

