Reprodução Brasileira foi presa após fazer sexo com detento em Londres

Após um detento do presídio HMP Wandsworth em Londres, Inglaterra, ser flagrado em ato sexual com uma carcereira brasileira , é possível que ele se torne um astro pornô.



O Daily Star publicou esta semana que um produtor pornô conhecido como Richard procura, na internet, novos atores para seus filmes.

Esta semana, viralizou um vídeo de Linton Weirich, 36, condenado britânico, transando com a carcereira brasileira Linda de Sousa Abreu , 30. A gravação foi feita por outro detento, escondido.





Detento pode virar ator pornô?

Richard ficou decepcionado com a qualidade do vídeo, que não era muito boa. De acordo com ele, não conseguiu ver o “potencial” do detento. Ainda disse:

"Em essência, na era digital de hoje, qualquer um pode ter sucesso e ganhar dinheiro nesta indústria, pois há uma enorme variedade de gêneros e há sempre algo para todos! Nunca houve um momento tão fácil para entrar na indústria adulta e começar a ganhar dinheiro".

Liston foi preso por roubar um flat de luxo em Kensinton, Londres. Os bens furtados chegam a R$ 465 mil. Fora da cadeia, tem uma namorada grávida de sete meses

Haverá punições pelo sexo?

O Daily Mail publicou que não haverá punição para Liston por tratar-se de sexo consensual. Linda, porém, não sairá impune.

Por assumir um cargo de superioridade, a brasileira foi acusada de má conduta em cargo público e precisou pagar fiança.