Uma brasileira residente em Fulham compareceu ao Tribunal de Magistrados de Uxbridge após ser acusada de má conduta por um suposto vídeo envolvendo um preso no HMP Wandsworth.

A gravação, que se tornou viral nas redes sociais na semana passada, mostra Linda de Sousa Abreu em um ato sexual com um detento.

Sousa Abreu foi notificada das acusações de comportamento inadequado entre os dias 26 e 28 de junho, período em que estava em serviço como oficial pública. No tribunal, a acusada confirmou apenas seu nome, endereço e data de nascimento.

A investigação começou na última sexta-feira (28), após o vídeo de quatro minutos circular amplamente nas redes sociais.

Segundo a Polícia Metropolitana, o caso entrou em investigação depois que os policiais foram informados da existência de um vídeo supostamente filmado dentro do HMP Wandsworth.

No vídeo, o detento que realizou a gravação diz: “É assim que vivemos em Wandsworth. Este é um filme innit, gangsters online”.





Brasileira não pode viajar

De acordo com a decisão judicial, Sousa Abreu está proibida de viajar para outras localidades do Reino Unido e foi obrigada a utilizar um equipamento eletrônico para monitoramento.

O juiz do tribunal explicou que o caso é indiciável e será ouvido no Tribunal da Coroa de Isleworth no dia 29 de julho. “Você precisa estar lá às 9h30, pronta para as 10 horas, para uma audiência de pedido e preparação para julgamentos”, detalhou o magistrado.

Ao deixar o tribunal, Sousa Abreu vestia uma camisola branca com capuz, leggings marrons, meias brancas e tênis. Ela carregava uma grande mala marrom e tentou esconder o rosto dos jornalistas ao entrar no carro.

