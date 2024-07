Reprodução Brasileira presa após fazer sexo com detento em Londres

A brasileira Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, foi presa no sábado (29) em Londres , após ser filmada tendo relações sexuais com um detento em um presídio durante seu trabalho enquanto agente penitenciária da prisão de HMP Wandsworth. As imagens foram gravadas por outro detento que acompanhava a cena, de dentro da cela da prisão.

As investigações sobre o caso começaram na sexta (28), quando o vídeo viralizou nas redes e chegou nas autoridades. A funcionária foi presa no dia seguinte e, nesta segunda (1º), passou por audiência de custódia no Tribunal de Uxbridge, onde foi acusada de má conduta em cargo público. Ela pagou fiança e foi liberada, sob condição de comparecer em julgamento no dia 29.

Segundo a acusação, entre os dias 26 e 28 de junho, a brasileira "deliberadamente e sem desculpa ou justificativa razoável se comportou mal de uma forma que representou um abuso da confiança do público em o titular do cargo, envolvendo-se em um ato sexual com um prisioneiro em uma cela de prisão".

A Justiça britânica informou à TV Globo que Linda deixou o quadro de funcionários da instituição, que diz não tolerar corrupção e que "seria inapropriado" fazer comentários adicionais.



O que diz a defesa

A advogada de Linda disse ao The Telegraph que ela é "uma jovem mãe" e "uma pessoa de bom caráter". Segundo o jornal, a juíza Julie Cook concedeu fiança à brasileira sob duas condições: ela está proibida de entrar em qualquer aeroporto do país e deverá ter monitoramento eletrônico da Justiça.

Quem é Linda de Souza?

Linda é uma modelo da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. No seu perfil, ela se chama de "La Madre" e publica vídeos com a participação do marido Nathan Richardson, que também é lutador de MMA.

Segundo o jornal MailOnline, Linda e Richardson já participaram do programa "Open House: The Great Sex Experiment", do Channel 4. Neste programa, os casais têm experiências não-monogâmicas (ou seja, com mais de um parceiro). Linda chegou a participar de uma orgia com 15 pessoas.

Quem é o detento?

O detento que aparece tendo relações com Linda no vídeo foi identificado como Linton Weirich. A tatuagem no braço ajudou a identificá-lo. Segundo o MailOnline, ele foi preso em abril por roubar bens no valor de 65 mil libras (equivalente a R$ 460 mil, na cotação atual) de um apartamento de luxo de Kensington, no Reino Unido.

O tabloide apurou, ainda, que o detento tem uma companheira grávida de 7 meses. Uma fonte próxima à esposa disse ao portal que ela ficou "extremamente chateada" com a traição.

"Esse vídeo estúpido afetou a saúde dela, ela foi hospitalizada no fim de semana devido ao estresse. Ela teme que isso provoque um parto prematuro", afirmou a fonte, que pediu anonimato.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .