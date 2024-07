HANDOUT/ AFP Foto da tempestade tropical Beryl, em 29 de junho de 2024

O furacão "Beryl", que avança pelo Caribe , foi reclassificado para a categoria 5, a maior na escala de medidas Saffir-Simpson. O fenômeno, que é tido como "extremamente perigoso", pode atingir ventos de até 260 km/h. O vendaval deve perder forças aos poucos e perdurar até a sexta-feira (5).

A expectativa é que o furacão passe pela Jamaica na quarta-feira (3). As previsões do NHC (O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos) indicam para chuvas fortes com risco de inundações em algumas áreas do país. O fenômeno está a 1.500 km do território jamaicano nesta terça-feira (2).

O furacão deve se movimentar em direção ao México até o final da semana, mas perdendo força. Ainda assim, alertas foram emitidos para as Ilhas Cayman, Belize e para cidades no sudoeste do Golfo do México.





Fenômeno atípico

De acordo com o NHC, é extremamente incomum ter uma tempestade tão intensa no início da temporada de furacões do Atlântico, que vai de junho a novembro.

Especialistas explicam que o Beryl rapidamente se intensificou devido às águas excepcionalmente quentes do oceano. As temperaturas na área onde a tempestade se formou estão até 3°C acima da média.

Já no final de maio, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) havia previsto uma temporada de furacões "excepcional" este ano, com potencial para até sete tempestades de categoria 3 ou superior.

