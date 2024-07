Reprodução Carro ganhou título de "nave espacial"

Na última sexta-feira (28), policiais do Condado de Crawford, Missouri, Estados Unidos , realizaram uma blitz de rotina que culminou em um episódio inusitado. Durante a operação, os agentes pararam um veículo descrito por eles como "muito parecido com uma nave espacial".



O evento foi relatado com humor pelo Gabinete do Xerife do Condado de Crawford em uma postagem no Facebook, na qual os policiais escreveram sobre os "humanoides amigáveis" que afirmaram ter "vindo em paz".

Segundo a publicação, a "nave espacial" estava a caminho de Roswell, Novo México, para participar de um festival. Não foi informado a identidade e a idade da motorista.

Durante a blitz, os policiais identificaram que o carro estava em alta velocidade e com a placa vencida.

O Oficial de Informação Pública e Subxerife Adam Carnal explicou ao site Fox News Digital que, devido ao "vento/tráfego da interestadual, além do tamanho e aerodinâmica do veículo", havia potencial para infrações de faixa.

Em razão da aparência peculiar do carro, os policiais tiraram fotos e compartilharam nas redes sociais.













A motorista foi multado e advertido pelas infrações cometidas, mas os agentes não comunicaram o valor que ela terá que pagar.

Veja as fotos:







