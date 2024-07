Fotos Públicas Maduro afirmou que Washington iniciou a proposta e que Caracas concordou

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro , disse na segunda-feira que as negociações seriam retomadas em breve com os Estados Unidos, que impuseram sanções paralisantes à indústria petrolífera do país sul-americano, enquanto se prepara para as eleições deste mês.

Maduro afirmou que Washington iniciou a proposta e que Caracas concordou com ela após dois meses de consideração cuidadosa.

“Na próxima quarta-feira, as negociações com os Estados Unidos serão retomadas”, disse Maduro na televisão estatal.

No ano passado, os Estados Unidos e a Venezuela lançaram negociações secretas no Qatar. Em última análise, concordaram com um amplo acordo de troca de prisioneiros mediado pelo Estado do Golfo.

Washington libertou o aliado de Maduro, Alex Saab, acusado pelos Estados Unidos de lavagem de dinheiro para Caracas.

Em troca, a Venezuela entregou um fugitivo chamado Leonard Francis, que esteve no centro do pior escândalo de corrupção de sempre da Marinha dos EUA, libertou 20 prisioneiros políticos venezuelanos e libertou 10 detidos norte-americanos.

Os Estados Unidos também suspenderam algumas sanções depois que o governo de Maduro e a oposição concordaram em Barbados, em outubro passado, em realizar uma votação livre e justa em 2024, sob o olhar atento de observadores internacionais.

Mas o degelo terminou quando os opositores de Maduro não foram autorizados a concorrer contra ele nas eleições e as sanções voltaram a vigorar em abril.

“Vamos debater e encontrar novos acordos para que tudo seja respeitado, (especialmente) o que assinamos no Qatar” em setembro, disse Maduro.

O líder venezuelano disse esperar “diálogo, compreensão, um futuro para o nosso relacionamento”.

O Departamento de Estado dos EUA recusou comentar quando questionado pela AFP sobre os comentários de Maduro.



