Reprodução Adolescente vai virar santo





Nesta segunda-feira (1°), o papa Francisco e os cardeais residentes em Roma aprovaram a canonização de Carlo Acutis, que se tornará o primeiro santo "millennial".

A decisão inclui também a canonização de outros 14 nomes. O Consistório Público formalizou o reconhecimento dos milagres de Acutis, já aceitos pelos líderes católicos em maio deste ano.

A canonização foi comemorada pela mãe de Acutis, que, em entrevista à Rádio Vaticano, declarou: “O Senhor respondeu ao desejo de tantas pessoas que rezaram por sua canonização”.

Carlo Acutis, conhecido como o “influenciador de Deus”, teve seu primeiro milagre reconhecido em 2020, quando, segundo a Igreja Católica,acurou uma criança brasileira no Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, o garoto sofria de problemas digestivos e uma rara anomalia no pâncreas, sendo salvo sem necessidade de cirurgia após a família rezar ao adolescente.

Nascido em Londres em 3 de maio de 1991, Acutis mudou-se com a família para Milão, já que seus pais eram italianos. Ele ganhou o apelido de "influenciador de Deus" por seu fascínio pela internet, utilizando seus conhecimentos para criar sites religiosos e divulgar milagres eucarísticos.

Acutis foi diagnosticado com leucemia e faleceu em outubro de 2006, aos 15 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na cidade de Assis, na Itália, onde está exposto em um santuário.

Além do milagre no Brasil, Acutis também tem ligação com o país por causa da data de sua morte, em 12 de outubro, que coincide com o dia de Nossa Senhora Aparecida.





Outro milagre



Ele também é creditado por curar uma criança costa-riquenha que sofria de traumatismo craniano após cair de bicicleta. A mãe da criança afirmou ter rezado pela recuperação da filha no túmulo do "influenciador de Deus".

Ainda não há uma data definida para a cerimônia de canonização, mas a previsão é que ocorra no próximo ano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.