IPA/Sipa USA Corpo de Carlo Acutis fotografado durante cerimônia em Assis, na Itália

Nesta quinta-feira (22), o beato italiano Carlo Acutis teve o segundo milagre reconhecido pela Igreja Católica e pelo Papa Francisco . Segundo o site Vatican News — principal veículo de notícias do Vaticano — é esperado que com o novo milagre ele seja santificado pela instituição religiosa.



Carlo foi um adolescente católico. Ele morreu no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida. O jovem tinha 15 anos e faleceu devido à leucemia. Ele ficou conhecido por evangelizar através da internet, se consagrando com o título de "padroeiro da internet" o entre os fiéis.

Em 10 de outubro de 2020, Acutis foi beatificado pelo Vaticano após seu primeiro milagre ter sido reconhecido pela Igreja. O caso aconteceu em 12 de outubro de 2010, com uma criança de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela teria se curado após tocar em uma relíquia de Acutis.

O novo milagre atribuído ao beato aconteceu com uma jovem da Costa Rica após um acidente de bicicleta em 2022. De acordo com o Vatican News, Valeria estava internada com poucas chances de sobrevivência, mas foi curada após a mãe rezar na tumba de Acutis, localizada em Assis, na Itália.

Carlo Acutis

O jovem beato nasceu em Londres, na Inglaterra, mas foi criado em Milão, na Itália. Católico, ainda criança virou devoto da Virgem Maria. A mãe de Carlo, Antonia Acutis, disse em entrevista à agência de notícias católica ACI: "Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”.

Carlo tinha grande conhecimento sobre computadores: "Ele era um especialista em computação, lia livros de engenharia da computação e deixava todos maravilhados, mas colocava seu dom a serviço dos outros e o usava para ajudar seus amigos", afirma a mãe.

O jovem juntou as paixões que nutria e criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado, visando conseguir evangelizar as pessoas. A ação lhe concedeu "padroeiro da internet".

Carlo foi diagnosticado com leucemia, vindo a óbito em 12 de outubro de 2006, dia da Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

