Reprodução Mulher agiu por vingança e derramou 60 mil litros de vinho

Nesta quinta-feira (27), uma ex-funcionária de uma adega em Valladolid, Espanha, foi detida sob acusação de sabotar o estabelecimento onde trabalhou até 18 de fevereiro deste ano.

Segundo relatos da Guarda Civil local, a mulher é suspeita de ter causado danos à vinícola Cepa 21 ao derramar deliberadamente 60 mil litros de vinho tinto de cinco barris, resultando em um prejuízo estimado em R$ 13 milhões para seus antigos empregadores.

A sabotagem, que foi capturada por câmeras de segurança, mostrou a ex-funcionária, cuja identidade não foi divulgada, com o rosto coberto dentro das instalações da adega.

Ela foi vista abrindo um dos tanques de armazenamento e despejando o vinho no chão, um dos produtos mais vendidos pela empresa.

De acordo com informações policiais, a suspeita havia sido contratada temporariamente sob um contrato de um ano, que não foi renovado após o término do período acordado. Dois dias após sua demissão, ela teria realizado o ato criminoso como forma de vingança.

"A partir do primeiro momento, trabalhamos com a hipótese de que a autora do delito seria uma funcionária que conhecia perfeitamente as instalações e estava familiarizada com o maquinário e o processo de produção do vinho", afirmou um trecho do relatório policial.

Ex-funcionária responderá processo na Espanha

Após sua prisão, a ex-funcionária foi interrogada e posteriormente liberada para aguardar o desenrolar do processo, porém com a restrição de não deixar o país.

Ela enfrentará acusações formais nos tribunais de Valladolid, onde poderá ser julgada e condenada pelos seus atos.

Assista ao vídeo abaixo:







