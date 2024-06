Reprodução General é apontado como o nome por trás de tentativa de golpe de Estado que ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Bolívia





Na última terça-feira (25), o General Juan José Zúñiga do Exército Boliviano foi destituído de seu cargo de Comandante Geral, sob acusações de liderar uma tentativa de golpe contra o governo do Presidente Luis Arce.

Zúñiga, uma figura proeminente na hierarquia militar desde 2022, é reconhecido por sua experiência em inteligência militar e foi descrito como um espião do governo.

Conhecido popularmente como "general do povo", Zúñiga mantinha relações amigáveis com movimentos sindicais, porém enfrentava sérios conflitos com o ex-Presidente Evo Morales.

Em 2022, Morales o acusou de envolvimento em um grupo que perseguia líderes políticos, uma acusação veementemente negada por Zúñiga.

As tensões recentes escalaram quando Zúñiga fez duras críticas públicas a Morales, afirmando que não permitiria uma futura presidência de Evo.

Em resposta, o ex-presidente condenou as declarações do general como ameaças sem precedentes em um estado democrático, exigindo responsabilização dos líderes militares.

Em entrevista ao jornal El Deber, Zúñiga reafirmou seu compromisso com a defesa da unidade nacional, alegando ameaças internas e externas visando desestabilizar a Bolívia em benefício próprio.

Além disso, Zúñiga enfrenta suspeitas de envolvimento em operações de contrabando e acusações de desvio de aproximadamente 3 milhões de Bolivianos destinados a iniciativas sociais.

A quarta-feira testemunhou a prisão do general sob acusações de mobilizar tropas e veículos blindados em direção ao palácio presidencial em La Paz—uma ação interpretada como tentativa de golpe.

O confronto entre Presidente Arce e Zúñiga marcou um momento crítico na crise em curso, com Arce emitindo ordens diretas ao general destituído.





