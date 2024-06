Reprodução/X As imagens das ondas congeladas rapidamente viralizaram nas redes sociais





Temperaturas extremas na região da Terra do Fogo, em San Sebastián, ao norte de Rio Grande, na Argentina, congelaram o mar, resultando em uma paisagem invernal descrita como "surrealista". As imagens das ondas congeladas viralizaram rapidamente nas redes sociais.

A Terra do Fogo é um arquipélago localizado no extremo sul da América do Sul. Ele é formado por uma ilha principal e um grupo de ilhas menores.

Santa Cruz enfrenta uma situação crítica nas áreas de El Calafate e Rio Turbio devido às intensas nevascas. A neve acumulada, que ultrapassa um metro de altura, tem causado a morte de vários animais e ameaça a produção pecuária local. Medidas urgentes são necessárias para mitigar os danos.



Especialistas explicam que as condições climáticas específicas e as temperaturas excepcionalmente baixas favoreceram a formação de gelo no mar, criando um fenômeno raro e impressionante.

Em resposta às condições meteorológicas adversas, a Vialidad Nacional impôs um bloqueio total na rota nacional 40, afetando o trecho entre San Martín de los Andes e Villa La Angostura. Este bloqueio poderá ser estendido dependendo da evolução do clima.

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) emitiu alertas para a região: um alerta laranja para ventos fortes e um alerta amarelo para neve.

As previsões indicam fortes nevascas para a cordilheira das províncias de Neuquén e Rio Negro, exigindo precaução e atenção da população e das autoridades locais.

