O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (26) que tentativa de golpe de Estado "nunca deu certo".

"Golpe nunca deu certo", afirmou o petista ao ser perguntado sobre o movimento militar em La Paz.

"Eu fui informado agora e pedi para o ministro Mauro Vieira ligar para o presidente e o embaixador brasileiro para ter certeza para ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina, golpe nunca deu certo", afirmou.

A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por @LuchoXBolivia .… — Lula (@LulaOficial) June 26, 2024





O presidente falou com jornalistas no final da tarde de hoje no Palácio do Planalto.

