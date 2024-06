Reprodução/X/Wikileaks "Se aproximando da liberdade", escreveu o perfil da plataforma Wikileaks no X

A conta do WikiLeaks no X (antigo Twitter) publicou uma foto e um vídeo do seu fundador, o ativista e jornalista australiano Julian Assange , no avião que o levará às Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico.

No vídeo, é possível ver o jato Bombardier Global 6000 se aproximando do pouso na capital da Tailândia. Em seguida, Assange desce da aeronave. "Chegando em Bangkok", diz a legenda.

Assista:

Entenda

Julian Assange é o criador do site WikiLeaks, um projeto que afirma ter publicado mais de 10 milhões de documentos - entre eles, relatórios oficiais e materiais do governo dos Estados Unidos, que denunciavam crimes de guerra cometidos pelo exército norte-americano.

O governo dos EUA o acusou de 18 crimes, como conspirar para invadir bancos de dados militares para conseguir informações confidenciais. Para o ativista, a condenação tinha viés político.

Ele estava preso há mais de cinco anos no Reino Unido e recebeu a liberdade na noite desta segunda-feira (24), após estabelecer um acordo com a justiça norte-americana em que vai se declarar culpado por espionagem, o que irá sentenciá-lo ao período que ele já cumpriu de prisão em solo britânico. Após a declaração, ele voltará para a Austrália, sua terra natal.

A notícia da soltura foi divulgada pelo perfil do WikiLeaks no X, com a mensagem "Assange está livre!".

"Este é o resultado de uma campanha global que envolveu trabalho de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político, até as Nações Unidas", diz a publicação.

