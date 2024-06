[email protected] (O Dia) Assange estava detido no Reino Unido desde 2019

O jornalista australiano Jullian Assange fez um acordo com os Estados Unidos , se declarou culpado e deixou a prisão no Reino Unido nesta segunda-feira (24), após mais de cinco anos - ele estava detido em Londres desde abril de 2019. As informações são do site Wikileaks, do qual é dono.

"Este é o resultado de uma campanha global que envolveu trabalho de base, defensores da liberdade de imprensa, legisladores e líderes de todo o espectro político, até as Nações Unidas", diz a publicação.

"Agradecemos a todos que estiveram ao nosso lado, lutaram por nós e permaneceram totalmente comprometidos na luta pela sua liberdade. A liberdade de Julian é a nossa liberdade", continuou.

Segundo informações da imprensa internacional, Assange já deixou a Inglaterra e pegou um avião para a Austrália , seu país natal.

Assange deverá comparecer ao tribunal de Saipan, capital das Ilhas Marianas (território americano no Pacífico), às 9h (horário local), na quarta-feira (26).

Ao se declarar culpado, o australiano poderá ser condenado a 62 meses de prisão - o período já foi cumprido na em prisão preventiva em Londres.

Espionagem





O ativista é acusado pela justiça norte-americana de 18 crimes, incluindo espionagem, devido à publicação, em 2010, de mais de 700 mil documentos secretos relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão. Se condenado, Assange poderia ter enfrentado uma pena máxima de 170 anos numa prisão federal.

O WikiLeaks publicou histórias inovadoras sobre corrupção governamental e violações dos direitos humanos, responsabilizando os poderosos pelas suas ações.

