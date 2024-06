MANDEL NGAN/ AFP Estas mudanças beneficiarão aqueles que vivem “no país há pelo menos 10 anos e são casados ​​com um cidadão americano antes de 17 de junho de 2024”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos , anuncia esta terça-feira (18) reformas que visam simplificar a obtenção de residência ou de autorização de trabalho para centenas de milhares de imigrantes, como cônjuges de norte-americanos e licenciados em universidades locais, incluindo os “sonhadores”, aqueles que entraram no país sendo crianças.

Com esta mudança, os imigrantes sem autorização de residência casados ​​com norte-americanos, bem como os seus filhos, poderão obtê-la sem ter que sair do país para solicitá-la.

Estas mudanças beneficiarão aqueles que vivem “no país há pelo menos 10 anos e são casados ​​com um cidadão americano antes de 17 de junho de 2024”, informa a Casa Branca.

O Governo estima que cerca de 500 mil imigrantes, além de “cerca de 50 mil enteados de cidadãos americanos”, poderão beneficiar das novas regulamentações.

As autoridades analisarão todos os pedidos caso a caso. Aqueles que receberem a aprovação terão três anos para solicitar a residência permanente, período durante o qual poderão permanecer nos Estados Unidos e se qualificar para uma autorização de trabalho de até três anos.

Uma vez obtida a residência permanente, também conhecida como green card, o beneficiário pode solicitar a cidadania.

“O que estamos a anunciar são processos potencialmente simplificados” para “minimizar a burocracia, minimizar as dificuldades criadas pela necessidade de sair do país”, explicou um responsável que pediu anonimato aos jornalistas antes do anúncio.

A reforma de Biden também facilitará aos graduados dos centros de ensino superior americanos a obtenção de vistos de trabalho, desde que “tenham recebido uma oferta de emprego altamente qualificada”.





Migração, uma questão crítica

O anúncio do democrata surge dias depois de 12 anos desde o lançamento do DACA, um programa promovido pela administração de Barack Obama quando Biden era seu vice-presidente e que protege os seus beneficiários, os “sonhadores”, da deportação e permite-lhes trabalhar.

Desde o lançamento do DACA, os Serviços de Cidadania e Imigração já aprovaram mais de 800 mil candidaturas e têm cerca de 580 mil beneficiários, segundo dados oficiais.

A migração é uma das questões que mais preocupam os americanos antes das eleições de novembro, nas quais Biden tentará a reeleição contra o ex-presidente republicano Donald Trump, que durante o seu mandato quis acabar com o DACA alegando que era inconstitucional.

Os republicanos acusam o presidente de não fazer o suficiente para impedir isso e uma parte do eleitorado pede-lhe que endureça a política de imigração, mas a ala esquerda do seu partido e os defensores dos migrantes protestam sempre que ele o faz.

Biden assinou este mês um decreto que restringe a entrada de migrantes através da fronteira com o México quando há mais de 2.500 travessias irregulares numa média de sete dias.

Enquanto o presidente está entre a espada e a espada, Trump repete ad nauseam em seus comícios que os migrantes “estão envenenando o sangue” do país, mas compete com Biden pelo voto hispânico.

Até agora, optaram maioritariamente pelos democratas, embora nos últimos anos o apoio desta comunidade aos republicanos tenha aumentado, como se viu nas eleições de 2020 com Trump .

