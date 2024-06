Reprodução: TikTok Carrossel voltou a posição inicial com a ajuda dos engenheiros do parque

Um problema em um carrossel de um parque de diversões no Oregon, Estados Unidos , deixou 28 pessoas de cabeça pra baixo por meia-hora. Elas foram resgatadas e o local foi evacuado após a paralisação do brinquedo.



Uma das pessoas foi levada ao hospital por apresentar uma doença diagnosticada anteriormente. Por prevenção, ela foi levada para o atendimento médico. As outras 27 saíram sem ferimentos.

A atração, chamada AtmosFEAR, funciona desde 2021. Ela é uma espécie de pêndulo, que balanças os passageiros quando estão completamente de cabeça para baixo.



O brinquedo fica no Oaks Park, segundo a Associated Press. O carrossel parou e os funcionários do parque acionaram as equipes de emergência, que chegaram cerca de 25 minutos depois.

Os engenheiros do parque conseguiram fazer com que o carrossel correta, minutos depois da chegada dos bombeiros, que afirmaram que fariam o resgate com cordas de alto ângulo se o brinquedo não voltasse a posição inicial.



Segundo o Oaks Park, o carrossel permanecerá inativado até entenderem o porquê da paralisação.

"Gostaríamos de expressar o nosso mais profundo agradecimento aos socorristas e ao nosso pessoal por terem atuado prontamente, conduzindo a um resultado positivo hoje, e aos restantes visitantes do parque que rapidamente seguiram as instruções para desocuparem o parque para dar lugar aos socorristas de emergência para atenderem à situação", disse o parque.

Veja o vídeo:







