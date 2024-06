Reprodução: Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida As autoridades mataram o crocodilo e recuperaram os restos mortais da vítima

Imagens mostram um crocodilo de 4 metros engolindo uma mulher, identificada como Sabrina Peckham, de 41 anos, em Largo, na Flórida . O ataque aconteceu em setembro de 2023.



O caso foi divulgado após um morador ter visto o réptil carregando o que parecia ser um torso humano na boca.

Ele chamou os serviços de emergência, que confirmaram a identidade de Peckham e que ela havia sido morta em um ataque de crocodilo.

Sabrina estava sem moradia e vivia em um acampamento perto do canal onde o crocodilo foi encontrado mais tarde.



Após a identificação, as autoridades mataram o crocodilo e recuperaram os restos mortais da mulher.



Veja fotos:





Crocodilo tinha 4 metros Reprodução: Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida Crocodilo foi visto inchado após comer a mulher Reprodução: Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida



















A morte de Peckham foi divulgada pela sua filha Breauna Dorris em um comunicado no Facebook, dizendo que sua mãe não estava “provocando” o animal antes de ser atacada.

“As últimas 24 horas foram repletas de tristeza, tristeza e dor insuportável para nossa família. Estou postando isso para acabar com os rumores e pedir a ajuda de todos”, escreveu ela.

“Alguns detalhes que gostaria de compartilhar é que minha mãe não ‘provocou’ o jacaré como alguns dizem nos comentários dos meios de comunicação.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.