Um crocodilo de mais de três metros que assustava comunidade Bulla, da Austrália, foi capturado e morto pelos moradores do local, segundo informações da Força Policial do Território do Norte. A morte ocorreu na última terça-feira (11). O réptil ainda virou comida para a população local.

Após as enchentes que ocorreram no início do ano na região, o crocodilo foi avistado movendo-se pelo rio Baines. Os relatos apontam que ele estava perseguindo pessoas, além de atacar os cães da comunidade de Bulla.

Após discussões entre os proprietários locais e membros da comunidade e o Departamento de Parques e Vida Selvagem, o crocodilo foi morto a tiros. O abatimento do animal foi considerado necessário para evitar que ele continuasse representando um risco significativo para a comunidade.



"O animal foi posteriormente transportado para Bulla, onde a comunidade o preparou para um banquete da forma tradicional", disse a Força Policial do Território do Norte, através de nota, segundo o jornal O Globo.

O sargento Andrew McBride disse a ABC que foi feita "uma sopa de rabo de crocodilo", além de um churrasco após a morte do anima. Alguns pedaços do crocodilo ainda foram embrulhados em folhas de bananeira ao serem preparados.

"Foi uma festa tradicional bastante grande e havia algumas barrigas cheias", disse McBride ao jornal australiano.

