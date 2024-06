PATRICK HERTZOG Eleitores de 27 países da União Europeia foram às urnas entre quinta-feira e domingo para um pleito que renovará as autoridades das instituições europeias





Os resultados parciais das eleições para o Parlamento da União Europeia foram divulgados nesta segunda-feira (10), trazendo consigo uma série de mudanças no cenário político do continente. Uma das principais observações foi o encolhimento do bloco da direita. Já a extrema direita viu sua representação ser ampliada.

A direita tinha antes 39% dos assentos totais, mas agora passou a ter 36%. Dentro desse contexto, o Partido Popular Europeu, de centro-direita, angariou o maior número de assentos.

A extrema direita, que apresentou um discurso antissistema, conseguiu crescer. Liderada por nomes como Marine Le Pen e Giorgia Meloni, o bloco saiu de 16,7% assentos para 18,1%. O grupo tem como discurso enfrentar as imigrações na Europa e leis que protejam as minorias.

No campo da esquerda, houve um recuo de 25% para 23% das cadeiras no parlamento. Porém, a aliança entre socialistas e democratas conseguiu a segunda maior votação, superando a extrema-direita.

Quem sofreu o maior baque foram representantes do meio ambiente. O bloco chamado verde tinha 10% dos assentos, mas agora passaram a ter apenas 7%.

Um dos motivos para a queda dos ambientalistas foi a decisão dos mais jovens optarem por partidos de extrema direita. Essa migração de votos ocorre em um momento em que a Europa passa por uma crise cultural e socioeconômica.

Jovens europeus demonstram poucas expectativas para o futuro e demonstram descrença aos políticos que se colocam como “moderados” ou com visões “tradicionais”.

Resultados por países

Na Alemanha, o SPD teve um desempenho aquém do esperado, enquanto o partido de extrema direita AfD conquistou a segunda posição. Na Itália, o partido de extrema direita Irmãs saiu vitorioso nas eleições.

Na Bélgica, o primeiro-ministro anunciou renúncia após a derrota de seu partido liberal. Já na Polônia, o partido de centro do primeiro-ministro Donald Tusk obteve a maioria dos votos, barrando a expansão da extrema-direita.

Foram divulgados resultados finais em 12 países e resultados parciais em outros 14 Estados membros. O comparecimento médio dos eleitores foi de 50,8%.





União Europeia

A União Europeia é formada por 27 países europeus que buscam uma cooperação mais estreita em diversos aspectos, como comércio, política externa, segurança, direitos humanos e padrões de vida.

A UE foi criada com o objetivo de promover a paz, a estabilidade e o desenvolvimento na região após as devastadoras guerras mundiais do século XX.

O bloco possui instituições próprias, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, que trabalham para tomar decisões e promover políticas que beneficiem todos os Estados membros.

