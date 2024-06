Reprodução/Wikimedia Commons Jair Bolsonaro comemora eleição na UE

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) comemorou neste domingo (9) o avanço dos partidos da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu realizadas em 27 países no último fim de semana.

"A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo a sua vontade", afirmou.

O líder conservador brasileiro mantem relações com diversas forças da extrema direita europeia como o partido Alternativa para a Alemanha (AfD), o português Chega e o espanhol Vox.

Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), têm participado de diversas cúpulas da extrema direita, como a realizada neste ano em Budapeste, na Hungria, convocada pelo premiê Víktor Orbán.

O primeiro ministro húngaro tem uma amizade com o ex-presidente brasileiro desde 2019, quando visitou Brasília.

"Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações, estridentes com as pessoas que tanto querem calar", reforçou Bolsonaro na noite de ontem, antes do término da apuração dos votos nos países do bloco europeu, onde foram escolhidos representantes ao Parlamento para os próximos cinco anos.

