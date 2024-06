Sebastien Bozon Um bonde passa pelo prédio do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, em 6 de junho de 2024

Neste domingo (9), uma projeção divulgada pela União Europeia lança luz sobre o cenário político pós-eleições, indicando que os partidos de centro deverão manter o controle do Parlamento Europeu, apesar das previsões de avanço da ultradireita em certas nações.

O encerramento da votação termina na noite deste domingo, e a projeção sugere que a coalizão formada por conservadores, liberais e socio-democratas manterá sua maioria na casa legislativa europeia.

A projeção indica que o Partido Popular Europeu (PPE), representando a direita, permanecerá como a força política dominante, projetando-se com 181 assentos. Em seguida, os social-democratas devem conquistar 135 assentos, seguidos pelos liberais do Renew, que esperam garantir 82 cadeiras. Juntos, esses blocos constituem a maior parte das cadeiras, com um total de 389.

Embora os resultados oficiais ainda não tenham sido divulgados e a confirmação dos eleitos ocorrerá após a conclusão da votação em todos os 27 países membros da UE. O contexto é de crescente insatisfação popular e desafios econômicos enfrentados pela região, além das guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza que podem influenciar na votação.