TIMOTHY A. CLARY/ AFP Donald Trump foi condenado na noite de quinta-feira (30) em Nova York

Após condenação, na última quinta-feira (30) , o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, arrecadou US$ 52,8 milhões (R$ 278 milhões), em 24 horas, através de doações online. A campanha do político afirmou que o ex-mandatário era um "prisioneiro político" em um e-mail de arrecadação de fundos .

Donald Trump foi condenado por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, relacionadas ao pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels antes das eleições de 2016.

Esse pagamento tinha o objetivo de ocultar um suposto caso entre Trump e Daniels, visando evitar danos à sua campanha presidencial.

Essa condenação faz de Trump o primeiro ex-presidente americano a ser criminalmente condenado, mas isso não o impede de concorrer novamente à Presidência dos Estados Unidos.

Arrecadação

O valor arrecado para Trump deve entrar para sua campanha política, visto que ele ainda é candidato à presidência dos EUA mesmo após a condenação.

Em maio, seu principal adversário e atual presidente, Joe Biden , implementou S$ 84 milhões (cerca de R$ 444 milhões), e Trump entrou com US$ 49 milhões (R$ 259 milhões).

Em e-mail enviado a apoiadores, Trump diz foi condenado "em um julgamento político fraudado: eu não fiz nada de errado!".

"Eles invadiram minha casa, me prenderam, tiraram minha foto de fichamento, e agora eles acabaram de me condenar! Mas com o seu apoio neste momento da história, nós recuperaremos a Casa Branca e faremos a América grande novamente!", acrescenta.

