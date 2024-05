ANDREW KELLY O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi condenado na noite de quinta-feira (30 em Nova York

Após a condenação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, na quinta-feira (30), a campanha do político afirmou que o ex-mandatário era um "prisioneiro político" em um e-mail de arrecadação de fundos, segundo do The Guardian.



Ao sair do tribunal, a equipe do ex-presidente afirmou que o julgamento foi “manipulado” pelos democratas para prejudicá-lo politicamente.



“Este foi um julgamento fraudado e vergonhoso. O verdadeiro veredicto será no dia 5 de novembro, pelo povo. Eles sabem o que aconteceu aqui e todo mundo sabe o que aconteceu aqui”, disse Trump na noite de quinta-feira ao sair do tribunal.

O e-mail

"Eu sou um prisioneiro político!", diz o título do e-mail.

O texto do e-mail questiona se "este é o fim da América?" e logo diz que Trump foi condenado "em um julgamento político fraudado: eu não fiz nada de errado!".

"Eles invadiram minha casa, me prenderam, tiraram minha foto de fichamento, e agora eles acabaram de me condenar! Mas com o seu apoio neste momento da história, nós recuperaremos a Casa Branca e faremos a América grande novamente!", continua o texto.

Após Trump ser condenado por todas as 34 acusações criminais que havia sobre ele, o site de arrecadação de fundos saiu temporariamente do ar por muitos acessos, segundo o Axios.

Enquanto isso, as pesquisas no Google por “doação de Donald Trump” e “site de doações de Donald Trump” cresceram após a condenação.

O veredicto

Ontem (30), Donald Trump, foi condenado por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, relacionadas ao pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels antes das eleições de 2016.

Esse pagamento visava manter em segredo um suposto caso entre Trump e Daniels, buscando evitar danos à sua campanha presidencial.

O veredicto torna Trump o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas isso não o impede de fazer campanha para um novo mandato na Presidência dos Estados Unidos .

Embora a decisão de culpabilidade tenha sido divulgada na quinta-feira (30), a sentença do ex-presidente ainda será determinada pelo juiz Juan Merchan nos próximos dias.

A pena do empresário deve ser leve, visto que os crimes cometidos são classificados como menores no estado de Nova York. No total, a sentença poderá chegar a, no máximo, 4 anos de prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.