Poucos dias antes de seu falecimento, a Rainha Elizabeth II (1926-2022) recusou-se a tirar uma foto com os filhos do Príncipe Harry e da Duquesa Meghan Markle, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 2 anos.

A informação foi reportada pelo jornal britânico The Sun, que citou a "falta de confiança" da rainha no neto e em sua esposa como motivo para a recusa. A rainha nunca aceitou o fato do seu familiar ter deixado as obrigações da Família Real Britânica .

Fontes do jornal afirmam que, apesar de enfrentar problemas de saúde, Elizabeth permanecia lúcida e continuava a debater com seus assessores as melhores decisões para preservar sua imagem diante do público britânico.

Ela teria entendido que uma foto com seus bisnetos poderia ser interpretada de maneiras diversas tanto pelo casal quanto pela imprensa, optando assim por não realizar o registro.

Harry e Meghan

Harry e Meghan, que se casaram em 2018, renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020 devido a desentendimentos familiares, gerando conflitos internos significativos. Atualmente, o casal reside nos Estados Unidos.

Recentemente, o Príncipe Harry lançou sua biografia, revelando segredos de sua vida e da família real. O livro aborda como ele lidou com a morte de sua mãe, a Princesa Diana, sua relação com seu pai, o Rei Charles, e também com seu irmão, o Príncipe William.

Neste ano, os irmãos demonstraram união ao enfrentar o câncer diagnosticado em Charles . Harry e Meghan visitaram o rei para oferecer apoio durante esse período em que ele luta contra a doença.

