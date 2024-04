AFP Príncipe Harry

O duque de Sussex mudou sua residência oficial do Reino Unido para os EUA. A alteração foi feita nos registros de sua empresa de turismo sustentável, a Travalyst. Isso aconteceu quando o Rei Carlos pediu aos Sussex para saírem de Frogmore Cottage, propriedade em Windsor Estate oferecida pela Rainha. O movimento vai na direção de mais um corte de relações de Harry com a família real.

Embora a mudança na residência principal tenha sido feita em 29 de junho de 2023, só foi adicionada aos registros eletrônicos da empresa Travalyst nesta semana, conforme relata o The Telegraph. Antes registrado como "Reino Unido", agora está listado como "Estados Unidos da América".

Os duques de Sussex deixaram seus deveres reais em 2020, mudando-se do Reino Unido para a Califórnia. A mudança nos registros coincide com o pedido do Rei Carlos para deixarem Frogmore Cottage, um presente de casamento da Rainha, argumentam especialistas reais. Isso foi decepcionante para o casal, que considera a casa de campo como o "único lugar seguro" para eles e seus filhos.

Para o autor real Phil Dampier, isso pode ser uma forma de o Príncipe Harry expressar sua mágoa. Segundo ele, "muito pode ser lido nas ações de Harry", afirmando que isso mostra que "ser expulso de Frogmore Cottage o machucou profundamente" e que ele "aceita que sua vida está nos EUA".

A notícia surge após o duque de Sussex perder um recurso contra o Ministério do Interior britânico, que busca remover sua proteção policial por ele estar no exterior. Por outro lado, um juiz ordenou que o governo americano exigisse que o Príncipe entregasse seu visto de duque, após revelações em suas memórias sobre consumo de drogas. Harry já havia expressado o desejo de obter cidadania americana.