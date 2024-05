Reprodução/X/@RoyalFamily Rei Charles III está tratando de um câncer de próstata

O rei Charles III deu, nesta segunda-feira (13), um detalhe sobre seu tratamento contra um câncer de próstata, diagnosticado em fevereiro deste ano . De acordo com o monarca de 75 anos, ele está sem sentir o paladar.

A revelação de Charles III aconteceu numa conversa com o veterano do Exército britânico Aaron Mapplebeck enquanto visitava o Museu Voador do Exército em Middle Wallop, Hampshire.

Na ocasião, Mapplebeck disse que foi submetido a quimioterapia no ano passado para câncer testicular e perdeu o paladar. Em seguida, o rei revelou que isso também havia acontecido com ele.

Poucas informações

O Palácio de Buckingham ainda não deu mais detalhes do tratamento do rei. Por enquanto, autoridades reais disseram apenas que o monarca está sendo tratado de uma forma não convencional contra o câncer.

Além disso, no fim de abril, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam "muito animados" com o avanço de seu tratamento e estavam "positivos" sobre sua recuperação.

