Reprodução Joe Biden e Donald Trump disputarão das eleições em novembro





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu vantagem sobre o ex-presidente Donald Trump, segundo levantamento realizado pelo instituto Reuters/Ipsos e divulgado nesta sexta-feira (31).

A vantagem de Biden surgiu após a condenação de Trump por falsificação de registros financeiros, relacionada a pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels.

De acordo com a pesquisa, 41% dos entrevistados preferem Biden, caso a eleição fosse realizada hoje. Já 39% optam por Trump, enquanto 20% afirmaram que não pretendem votar em ninguém ou escolher uma terceira opção.

O levantamento foi realizado online com 2.135 pessoas, horas após a condenação do candidato republicano, e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de maio, o instituto Reuters/Ipsos apontava um empate entre os dois candidatos, com 40% de preferência cada.

As pesquisas nacionais fornecem uma visão geral das tendências eleitorais, mas é importante notar que o sistema eleitoral americano é baseado no Colégio Eleitoral, onde estados-chaves desempenham um papel decisivo na determinação do vencedor da eleição presidencial.

A condenação de Trump, que se tornou o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime, adiciona um novo elemento de incerteza à corrida presidencial. A expectativa agora é saber como esse fato influenciará a decisão dos eleitores em novembro de 2024.

Trump, que tem 77 anos, anunciou que recorrerá da decisão judicial, acusando o juiz de parcialidade e se colocando como um "condenado político". A sentença do ex-presidente está marcada para 11 de julho.

Com um número significativo de eleitores ainda indecisos, especialistas indicam que a disputa entre Biden e Trump promete ser acirrada, semelhante ao que ocorreu em 2020, quando Biden venceu a eleição.

O impacto da condenação de Trump nas intenções de voto e na participação eleitoral será um fator importante para observar nos próximos meses.

